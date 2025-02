Stand: 28.02.2025 11:05 Uhr Vor Borkum gesunkene Segeljacht: Besitzer kommt aus Hatten

Im Fall der im September vor Borkum ausgebrannten und gesunkenen Segeljacht hat die niederländische Polizei neue Erkenntnisse. Demnach soll das Schiff einem 76-Jährigen aus Hatten (Landkreis Oldenburg) gehören. Der Mann wird laut der Polizei in Delmenhorst seit Juli 2024 vermisst - er verschwand damit zwei Monate vor der Havarie. Da die Jacht auf niederländischem Gebiet gesunken ist, ermittelt die dortige Polizei. Taucher konnten damals am Wrack in rund 40 Metern Tiefe keine Personen entdecken. Auch die Suche mit einem Sonarboot im Umfeld des Wracks blieb erfolglos. Die niederländischen Ermittler wollen die Jacht nun mit einem Spezialschiff bergen und die Brandursache ermitteln. Aktuell gehen die Experten davon aus, dass der Schiffseigentümer vor dem Brand alleine an Bord war.

