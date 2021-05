Stand: 22.05.2021 11:52 Uhr Von Auto angefahren: Neunjährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein neunjähriges Mädchen im Landkreis Vechta schwer verletzt worden. Das Mädchen war in Steinfeld hinter einem Trecker mit beladenem Anhänger auf die Fahrbahn getreten, um die Straße zu überqueren. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Mädchen an. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.05.2021 | 10:00 Uhr