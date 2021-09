Stand: 16.09.2021 16:05 Uhr Vom Eis überzogener Leuchtturm gewinnt Foto-Preis

Mit seiner Landschaftsaufnahme eines vom Eis überzogenen Leuchtturms auf der Insel Rügen hat der Fotograf Manfred Voss den diesjährigen Cewe-Photo Award des gleichnamigen Oldenburger Unternehmens gewonnen. Gemäß dem Motto "Our world is beautiful" setzte sich der Profifotograf aus Scharbeutz in Schlesweig-Holstein mit seinem Winter-Motiv durch und nahm den Preis im Rahmen einer Verleihung in Timmendorfer Strand entgegen. Nach Angaben des Veranstalters ist der Cewe-Photo Award der größte Foto-Wettbewerb der Welt. Auch in diesem Jahr hätten sich Fotografie-Begeisterte aus 170 Ländern mit mehr als 600.000 Bildern beworben - so viele, wie noch nie.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.09.2021 | 15:00 Uhr