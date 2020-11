Stand: 05.11.2020 17:56 Uhr Vollsperrung auf der A1: Lkw mit 23 Tonnen Fisch umgekippt

Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Donnerstagnachmittag für eine Vollsperrung der A1 zwischen Bremen und Osnabrück gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord (Landkreis Oldenburg) ein mit 23 Tonnen Tiefkühlfisch beladener Sattelschlepper aus bislang ungeklärter Ursache in einem Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und legte sich quer über die Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten in Richtung Osnabrück für längere Zeit voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine mittlere fünfstellige Summe.

VIDEO: Sattelzug kippt auf A1 um und verursacht Stau (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.11.2020 | 06:30 Uhr