Stand: 25.10.2024 10:59 Uhr Vollsperrung: Dieselspur auf A27 legt Verkehr lahm

Eine Dieselspur auf der Autobahn 27 Richtung Bremen hat vom Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen eine Vollsperrung verursacht. Laut Polizei hatten mehrere Autofahrer die Verunreinigung zwischen der Anschlussstelle Geestemünde (Samtgemeinde Bremerhaven) und dem Autobahnparkplatz Nesse gemeldet. Auf dem Parkplatz wurde den Angaben zufolge eine größere Menge Diesel festgestellt. Es sei davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug dort längere Zeit gehalten habe, so die Polizei. Durch die Dieselspur seien mehrere Fahrzeuge verschmutzt worden. Die Fahrbahn musste aufwendig gereinigt werden, wofür die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen von 23 Uhr am Donnerstag bis etwa 7 Uhr am Freitag voll gesperrt wurde. Die Polizei sucht nach dem verursachenden Fahrzeug und bittet Zeugen, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: (04743) 92 80.

