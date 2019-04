Stand: 24.04.2019 16:29 Uhr

Volle Lager: Niedersachsens Krabbenfischer in Not

Viele Krabbenfischer sitzen an der niedersächsischen Nordseeküste derzeit auf dem Trockenen. Sie müssen eine Zwangspause einlegen, weil Großhändler die Ware nicht abnehmen. Der Markt ist gesättigt. Vorerst wollen die Händler nur ihre Lagerbestände abbauen. Es werden bereits Wochenendfahrverbote und Fangstopps im Mai diskutiert, um die Preise stabil zu halten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Durch die Absatzprobleme könnten einige der 200 niedersächsischen Krabbenfischer in finanzielle Not geraten, fürchtet Dirk Sander aus Neßmersiel im Landkreis Aurich, Sprecher der größten Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer.

Rekordfänge 2018 vermiesen Krabbenfischern 2019

Grund für den Aufnahmestopp der Großhändler sind Rekordfänge aus dem vergangenen Jahr. Die Tiefkühllager sind voll. Es wurde mehr gefangen als verkauft. Allein im zweiten Halbjahr 2018 zogen die Fischer einen gesamten Jahresertrag an Land. Dadurch waren die Kilogramm-Preise innerhalb weniger Wochen von 8 Euro auf 3,50 Euro gefallen. Schon damals schränkten die Fischer ihre Fänge ein. Im Jahr gehen durchschnittlich 10.000 bis 14.000 Tonnen Nordseekrabben in die Netze der Kutter.

Im Jahr 2017 hatten die Krabbenpreise ein Rekordhoch erreicht. Damals sorgte ein Fressfeind der Krabben, der Fisch Wittling, für eine starke Verknappung des Angebots. Die Folge: Für ein Krabbenbrötchen zahlten Liebhaber damals bis zu 12 Euro.

