Stand: 14.01.2021 17:58 Uhr Volkswagen meldet für Beschäftigte in Emden Kurzarbeit an

Management und Betriebsrat im Volkswagen-Werk in Emden haben am Donnerstag offiziell Kurzarbeit angemeldet. Die Maßnahme beginnt bereits am kommenden Montag, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Bänder sollen wegen fehlender Digitalbauteile mindestens zwei Wochen stillstehen. Laut Betriebsrat sind rund 9.000 Beschäftigte betroffen. Volkswagen prüfe fortlaufend Gegenmaßnahmen, um die Auswirkungen des Lieferengpasses und damit die Zahl der betroffenen Fahrzeuge zu begrenzen, hieß es in einer Mitteilung. Infolge der Kurzarbeit wird VW in Emden in diesem Jahr rund 10.000 Autos weniger bauen.

