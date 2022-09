Stand: 26.09.2022 14:11 Uhr Volkshochschulen Niedersachsen feiern 75. Jubiläum

Niedersachsens Landesverband der Volkshochschulen ist 75 Jahre alt geworden. In den Anfangszeiten waren Volkshochschulen (VHS) vor allem dafür zuständig, Männer nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Zivilberufe zu bringen. In den 1970er Jahren interessierten sich die Menschen immer mehr für andere Länder - und Kurse in Englisch, Französisch und Italienisch boomten. Als die ersten Computer aufkamen, fingen die VHS in den 1980er Jahren an, Kurse zu EDV und PCs anzubieten. Für Geflüchtete und Migranten organisierten sie ab den 1990er Jahren Sprach- und Integrationskurse. Mittlerweile interessieren sich Menschen in Niedersachsen vor allem für VHS-Angebote, bei denen man neue Sportarten erlernen oder sich entspannen kann. Auch Sprachkurse sind weiter sehr gefragt. Jährlich nehmen rund 700.000 Menschen an Volkshochschulkursen in Niedersachsen teil - übrigens ungefähr genauso viele Männer wie Frauen.

