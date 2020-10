Stand: 23.10.2020 07:49 Uhr Volksfest unter Corona-Bedingungen: Bliede Park gestartet

In Emden ist der Bliede Park gestartet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Emden folgt damit anderen Städten, die trotz der Corona-Krise kleine Volksfeste mit Fahrgeschäften und Buden ermöglichten. Die Schausteller in Emden mussten ein Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeiten. Der temporäre Freizeitpark auf dem Emder Schützenplatz wird auch als Testlauf für einen möglichen Weihnachtsmarkt gesehen. Ähnliche Märkte gab es bereits in Oldenburg und Vechta.

