Stand: 10.11.2021 07:35 Uhr Vogelgrippe in Landkreisen Stade und Cuxhaven nachgewiesen

In den Landkreisen Stade und Cuxhaven ist das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Betroffen sind drei Wildvögel. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Cuxhaven wurden zwei infizierte Tiere im Bereich Loxstedt/Stotel gefunden und eine Gans am Drochtersener Elbstrand im Landkreis Stade. Geflügelhalter sind dringend aufgerufen, die Sicherheitsvorgaben strikt zu beachten, damit sich das Virus nicht von Wildvögeln auf Hausgeflügel überträgt.

