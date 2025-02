Vogelgrippe in Friesland ausgebrochen: Rund 12.000 Tiere getötet Stand: 06.02.2025 16:07 Uhr In der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) ist in einem Betrieb die Geflügelpest ausgebrochen, wie am Donnerstag das zuständige Veterinäramt Jade-Weser in Schortens (Landkreis Friesland) mitteilte.

12.000 Legehennen mussten demnach daraufhin getötet werden. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurde um den Betrieb eine Schutzzone eingerichtet - zudem gibt es eine Überwachungszone. In beiden Zonen herrsche eine Stallpflicht, so das Veterinäramt. Bereits am Mittwoch hatte es ebenfalls im Nordwesten Niedersachsens im Landkreis Aurich einen Fall der Vogelgrippe bei einem Legehennenbetrieb gegeben. In den vergangenen Tagen wurden laut dem Veterinäramt Jade-Weser vermehrt tote Wildvögel entlang der Küste gemeldet. Bei Untersuchungen der Kadaver wurde demnach die Geflügelpest nachgewiesen.

