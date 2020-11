Vogelgrippe erreicht das niedersächsische Wattenmeer Stand: 19.11.2020 09:55 Uhr In den Landkreisen entlang der Küste gilt inzwischen Stallpflicht für Geflügel. Im niedersächsischen Wattenmeer werden vermehrt Kadaver von Wasservögeln gefunden - bei mehreren wurde H5N8 nachgewiesen.

Besonders viele tote Tiere werden am Jadebusen und vor den Ostfriesischen Inseln Norderney und Borkum entdeckt, wie das Nationalparkamt in Wilhelmshaven meldet. Meist handele es sich um Weißwangen- und Graugänse. Dem Zweckverband Veterinäramt Jade Weser zufolge gibt es bislang zehn bestätigte Fälle von H5N8 bei Wildgänsen in Jade, Butjadingen (beide Landkreis Wesermarsch), Wilhelmshaven und Bensersiel (Landkreis Wittmund). Die Behörde weist zudem darauf hin, dass inzwischen nicht mehr alle toten Tiere untersucht würden. Auf Borkum wurde die Infektion bei vier Wildgäsen nachgewiesen, wie der Landkreis Leer mitteilt.

FLI warnt vor rasanter Ausbreitung

Die Infektionszahlen in den Küstenländern entwickeln sich hochdynamisch, wie das für den Nachweis der Vogelgrippe zuständige Friedrich-Löffler-Institut (FLI) mitteilt. So würden im schleswig-holsteinischen Wattenmeer viele tote Wasservögel gezählt, zudem meldeten unter anderem Großbritannien, die Niederlande und Dänemark Fälle bei Wildvögeln und in Geflügelhaltungen.

Keine toten Vögel anfassen

Wer beim Spaziergang an der Nordseeküste tote Vögel findet, sollte Abstand halten, rät das Nationalparkamt. Nationalpark-Ranger und Mitarbeiter des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sammelten die Kadaver mit Schutzkleidung ein. Eine Gefahr für den Menschen geht laut Einschätzung des FLI allerdings nicht von dem Virus aus.

