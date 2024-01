Stand: 09.01.2024 08:24 Uhr Vogelgrippe: Tiere im Landkreis Cuxhaven dürfen wieder raus

Geflügel in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) darf wieder ins Freie. Die Sperrzone konnte aufgehoben werden, weil die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest abgeschlossen wurden, wie der Landkreis mitteilte. Weiterhin gelte, dass alle Geflügelhaltenden jeden Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest unverzüglich dem Veterinäramt melden müssten. Die Biosicherheitsregeln müssten weiter strikt eingehalten werden. Der Landkreis Cuxhaven hatte Ende 2023 Sperrzonen und weitere Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest festgelegt. In der Gemeinde Wurster Nordseeküste war in mehreren Betrieben die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Mehr als 40.000 Tiere wurden getötet.

