Stand: 13.07.2023 06:18 Uhr Vogelgrippe: Erkrankte Seevögel im Landkreis Cuxhaven entdeckt

Im Landkreis Cuxhaven sind an der Vogelgrippe erkrankte Seevögel gefunden worden. Vor allem im Bereich der Kugelbake in Cuxhaven seien mehrere Lachmöwen tot oder mit deutlichen Anzeichen von Vogelgrippe ausgemacht worden, teilte der Landkreis mit. Die Infektion schädigt unter anderem das Zentralnervensystem. Dies zeigt sich nach Angaben des Landkreises zum Beispiel an auffälligem Verhalten wie Kopfkreisen oder einseitigem Flügelschlag. Wer auffällig erscheinenden Wildvögeln begegnet, sollte Abstand halten. Auch Haustiere, insbesondere Katzen und Hunde, sollten unbedingt von Wildvögeln ferngehalten werden. Auch wenn eine Ansteckung des Menschen oder von Säugetieren mit der zurzeit in Europa beobachteten Vogelgrippe als unwahrscheinlich gilt, sei eine Übertragung nicht auszuschließen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.07.2023 | 06:30 Uhr