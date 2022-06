Vogelgrippe-Ausbruch bei Fluss-Seeschwalben am Banter See Stand: 20.06.2022 11:04 Uhr Die Fluss-Seeschwalbe ist an der Küste akut bedroht. In der Kolonie am Banter See in Wilhelmshaven ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Inzwischen sind mindestens 235 Vögel verendet.

Für Sandra Bouwhuis, Direktorin am Institut für Vogelforschung, ist der Ausbruch des ansteckenden Virus' eine Katastrophe für die Fluss-Seeschwalben. Es sei zu befürchten, dass die Seuche in Wilhelmshaven den größten Teil der Kolonie umbringen wird. Viele Küken drohten zu verhungern, wenn die Altvögel sterben. Die Eltern müssen Bouwhuis zufolge zu zweit nach Fischen tauchen und füttern, um den Nachwuchs aufzuziehen. Schon jetzt fehle bei vielen Brutpaaren mindestens ein Partner. Im Banter See leben und brüten im Sommer rund 2.000 Fluss-Seeschwalben auf sechs künstlichen Inseln.

Vogelgrippe-Ausbruch Ende Mai entdeckt

Eine erste tote Fluss-Seeschwalbe war Ende Mai entdeckt worden. Die Kadaver werden eingefroren und auf die Vogelgrippe getestet. Ähnliche Ausbrüche der Vogelgrippe gibt es auch in den Niederlanden, sagt die Ornithologin. Bouwhuis' Institut erforscht die Fluss-Seeschwalben seit mehr als 30 Jahren.

