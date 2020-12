Vogelgrippe-Ausbruch auch im Landkreis Oldenburg Stand: 22.12.2020 18:23 Uhr In Niedersachsen ist erneut die Vogelgrippe in einem Nutztierstall ausgebrochen. Betroffen ist ein Betrieb im Landkreis Oldenburg mit 13.000 Puten.

Die Tiere sollen nun getötet werden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte, hatte das Friedrich-Loeffler-Institut das Virus H5N8 in dem Mastputenbetrieb nachgewiesen. Im Umkreis von drei Kilometern um den Betrieb hat der Landkreis einen Sperrbezirk eingerichtet, außerdem ein Beobachtungsgebiet in einem Radius von zehn Kilometern. Im Nachbarlandkreis Cloppenburg waren bereits 17.000 Puten wegen des Virus getötet worden.

Tierseuchen-Krisenfall festgestellt

"Wir nehmen leider eine große Dynamik wahr", so Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Sie habe daher den Tierseuchen-Krisenfall für Niedersachsen festgestellt: Das sogenannte Tierseuchen-Krisenzentrum im Ministerium werde aktiviert und ein Krisenkoordinierungsstab beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) eingerichtet.

