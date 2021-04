Stand: 29.04.2021 15:56 Uhr Vogelgrippe: 4.200 Puten im emsländischen Lorup getötet

In einem Putenbestand in der Gemeinde Lorup (Landkreis Emsland) ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Die Infektion war bei Eigenkontrollen festgestellt worden, bevor amtliche Proben das Ergebnis bestätigten. Der Landkreis Emsland hat verfügt, dass die rund 4.200 Tiere getötet werden. Darüber hinaus wird im Radius von drei Kilometern ein Sperrbezirk eingerichtet und im Radius von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet. Diese Zonen treten am 1. Mai in Kraft. Im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet ist jeglicher Transport von lebendem Geflügel und von Eiern verboten.

