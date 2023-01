Stand: 20.01.2023 06:41 Uhr Visbek: Mann stirbt nach Arbeitsunfall auf Baggersee

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Baggersee in Visbek im Landkreis Vechta ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Mittwochmittag. Zwei Mitarbeiter waren mit Arbeiten auf dem Baggersee in einem Motorboot beschäftigt, als das Boot ins Wanken geriet und die beiden Männer ins Wasser fielen. Ein Zeuge rettete einen der beiden Männer, einen 60-Jährigen, aus dem Wasser. Der andere Mitarbeiter, ein 56-jähriger Mann, schwamm eigenständig an Land. Dort kollabierte er kurz darauf. Zeugen und Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr reanimieren. Der 56-Jährige verstarb noch vor Ort. Der gerettete 60-Jährige kam in ein Krankenhaus.

