Visbek: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf der B69 Stand: 12.08.2021 09:25 Uhr Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 69 zwischen Langförden und Visbek (Landkreis Vechta) ist am Morgen ein 55 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Rettungshubschrauber transportierte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Die B69 wird noch bis voraussichtlich 12 Uhr gesperrt bleiben. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Zur Klärung des Hergangs hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Unfallgutachter angefordert. Die Polizei beschlagnahmte die Lkw und schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

Verletzter zwei Stunden eingeklemmt

Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden Lkw gegen 4.09 Uhr in einer Kurve bei der Einmündung Hagstedt in einer Tempo-70-Zone frontal ineinander gefahren. Die Führerhäuser verkeilten sich ineinander und klemmten die beiden Fahrer ein. Der 55-Jährige konnte nur tot geborgen werden. Rettungskräfte hatten den lebensgefährlich Verletzten gegen 6.15 Uhr aus dem Wrack befreit. An der Bergung waren Feuerwehren aus Vechta, Langförden und Visbek beteiligt.

