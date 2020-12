Visbek: Gärtnerei spendet nicht verkaufte Weihnachtssterne Stand: 22.12.2020 14:52 Uhr Wegen des Lockdowns bleiben zahlreiche Gärtnereien auf den Weihnachtssternen sitzen. Ein Betrieb aus Visbek (Landkreis Vechta) hat sich entschlossen, die Pflanzen zu verschenken.

von Maren Bruns

Kostenlos weitergeben statt wegwerfen - mit dieser Aktion will die Gärtnerei Ostmann ihre Weihnachtssterne retten. Die beliebten roten Pflanzen zu vernichten, bringt Geschäftsführer Rainer Ostmann nicht übers Herz. Deshalb hat er sich entschlossen, sie an Krankenhäuser, Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen zu verteilen.

Bereits 1.000 Weihnachtssterne gerettet

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien haben sich zahlreiche Menschen gemeldet, um die Weihnachtssterne zu verteilen. Mehr als 1.000 Stück konnten so gerettet werden. Die Aktion ist aber dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn in ganz Niedersachsen werden laut Landwirtschaftskammer jährlich bis zu neun Millionen Pflanzen verkauft.

Nicht nur der finanzielle Verlust schmerzt

"Der wirtschaftliche Verlust ist für die gesamte Branche natürlich schon dramatisch und tut auch richtig weh", so Ostermann gegenüber NDR 1 Niedersachsen. "Es geht aber nicht nur ums Geld, sondern auch um die Pflanzen." Von daher freue es ihn sehr, dass jetzt so viele Menschen mithelfen, um anderen eine Freude zu machen.

Nächste Aktion mit Glücksklee geplant

Noch bis Mittwoch soll die Aktion mit den Weihnachtssternen laufen. Schluss ist dann aber noch nicht, denn bald beginnt eigentlich der Silvesterverkauf für Glücksklees. Ostmann und seine Familie wollen sich für die Kleepflanze eine neue Aktion überlegen, um auch diese zu retten.

