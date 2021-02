Stand: 20.02.2021 10:43 Uhr Visbek: 45-Jähriger fährt mit 3,16 Promille gegen Baum

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Freitagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Visbek (Landkreis Vechta) gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei meldete, stand der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss. Demnach hatten die Beamten einen Atemalkoholwert von 3,16 Promille festgestellt und den Mann daraufhin in ein Krankenhaus einliefern lassen. Zwei Fußgänger kamen mit einem Schrecken davon. Das Fahrzeug hatte sie verfehlt, bevor es gegen den Baum geprallt war. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren gegen den 45 -Jährigen ein und stellten den Führerschein sicher. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.02.2021 | 12:00 Uhr