Stand: 14.10.2023 16:48 Uhr Vierköpfige Familie bei Hochwasser aus Watt gerettet

Eine vierköpfige Familie aus Nordrhein-Westfalen ist in den Salzwiesen vor Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) von der Flut überrascht worden. Sie musste aus dem Watt gerettet werden. Die Familie war nach Auskunft der Feuerwehr am Samstagmorgen zu einer Wattwanderung gestartet und kam bei auflaufendem Wasser nicht mehr zurück an Land. Den Touristen gelang es demnach, einen Notruf abzusetzen. Ein achtjähriges Mädchen, das bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits bis zur Brust im Wasser stand, musste mit einem Hubschrauber gerettet werden. Der Rest der Familie wurde mit einem Boot geborgen. Alle vier Familienmitglieder waren unterkühlt, blieben jedoch unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min