Vierjährige Zwillinge retten Mutter das Leben

Fabian und Johannes Bossele aus Hülsen (Landkreis Verden) haben ihrer Mutter kurz vor Weihnachten das größte Geschenk gemacht. Ihr Leben. Als sie einen epileptischen Anfall erlitt und das Bewusstsein verlor, riefen die vier Jahre alten Zwillinge per Notruf um Hilfe und wiesen die Sanitäter ein. "Die Unbekümmertheit und das fokussierte Handeln der Zwillinge war überragend und lebensrettend zugleich", sagte Dirk Oswald, Rettungsassistent beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Rettungsassistent: "Die Zwillinge waren unglaublich"

"Klein Johannes, vier Jahre, meldet: Mama am Boden", lautete die Meldung der Leitstelle an die Besatzung des Rettungswagens. So eine Nachricht könne alles bedeuten, sagte Merle Blank, die an diesem Nachmittag mit Dirk Oswald im Einsatz war. "Da fragt man sich zunächst, ob Kinder vielleicht am Telefon gespielt haben." Doch an der angegeben Adresse habe ein kleiner Junge die Tür geöffnet, sich vorgestellt und berichtet, dass seine Mama im Wohnzimmer liege und die "Augen zu" habe. Für die Rettungsassistenten sei das eine doppelte Herausforderung gewesen - einerseits hätten sie sich um die Frau, andererseits um die Kinder kümmern müssen. Deshalb hätten sie neben einem Notarzt Notfallsanitäter Andre Sempf als Verstärkung angefordert. Die Kinder hätten derweil geholfen, die Großmutter zu benachrichtigen. "Die Zwillinge waren unglaublich", so Dirk Oswald. Der Mutter sei es dank Behandlung zunehmend besser gegangen und sie sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Mutter hatte spielerisch für Notfall geübt

Wie sich später herausstellte, hatte Sandra Bossele mit ihren Söhnen schon früh geübt, was sie in einem Notfall zu tun hätten. Sie hat laut Rotem Kreuz eine Erkrankung, die epileptische Anfälle auslösen kann. Ihr sei es deshalb wichtig gewesen, ihren Jungen die Angst zu nehmen. "Darum haben wir diese Situation immer wieder spielerisch und mit viel Spaß erarbeitet", sagte Bossele. Sie sei nun wahnsinnig stolz auf ihre Söhne. Der Vorfall hatte sich bereits Mitte November ereignet, wie das DRK am Freitag mitteilte.

