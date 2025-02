Vierfachmord von Rotenburg: Angeklagter will aussagen Stand: 13.02.2025 19:54 Uhr Ein wegen vierfachen Mordes angeklagter Soldat hat angekündigt, am Freitag vor dem Landgericht Verden auszusagen. Er soll drei Erwachsene und ein kleines Kind erschossen haben.

Laut Staatsanwaltschaft Verden soll der mittlerweile 34-jährige Mann aus Rache und Hass getötet haben, nachdem sich seine Ex-Frau vom ihm getrennt hatte. Zunächst soll er in der Nacht zum 1. März in das Haus des neuen Partners seiner Ex-Frau in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) wie bei einem militärischen Häuserkampf eingedrungen sein. Dort habe er sowohl den Partner seiner Ex-Frau als auch dessen Mutter erschossen. Danach hat er laut Anklage die beste Freundin seiner ehemaligen Frau und deren dreijährige Tochter erschossen. Seine Ex-Frau habe der Mann womöglich nur deshalb nicht getötet, weil er gewusst habe, dass sie von ihm schwanger sei, hatte ein Zeuge vor Gericht gesagt.

Ex-Frau schweigt zu den Taten

Am Dienstag war die Ex-Frau des Angeklagten als Zeugin vor Gericht geladen. Sie machte allerdings von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Taten. Zuvor war die Aussage der Frau schon einmal vertagt worden, weil sie nach Angaben des Landgerichts dazu psychisch nicht in der Lage gewesen sei. Die nun für Freitag geplante Aussage des Tatverdächtigen hatte dessen Rechtsanwältin bereits am Dienstag angekündigt. Auch diese Aussage war im Vorfeld bereits verschoben worden.