Stand: 19.09.2021 14:04 Uhr Vier Schwerverletzte bei Unfall in Thedinghausen

Bei einem Unfall in Thedinghausen im Landkreis Verden sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei war ein 25 Jahre alter Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Sonnabend von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Der Wagen prallte mit einem anderen Auto zusammen. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 51-jährige Fahrer des anderen Autos und seine Beifahrerin schweben in Lebensgefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.09.2021 | 14:00 Uhr