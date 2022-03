Stand: 19.03.2022 09:52 Uhr Vier junge Menschen bei Unfall in Stuhr schwer verletzt

Vier junge Menschen sind bei einem Autounfall in Stuhr (Landkreis Diepholz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war ihr Wagen in der Nacht im Ortsteil Heiligenrode von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die drei 17-jährigen männlichen Insassen zogen sich den Angaben zufolge schwere Verletzungen zu, die 18-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache ist unklar. Der 17-jährige Fahrer hatte laut Polizei keinen Führerschein.

