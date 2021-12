Stand: 31.12.2021 13:00 Uhr Vier Zigarettenautomaten in Achim gesprengt

Viele Achimer Anwohner sind in der Nacht zu Freitag von Explosionsgeräuschen geweckt worden. Unbekannte Täter sprengten nach Angaben der Polizei vier Zigarettenautomaten in der Stadt im Landkreis Verden. Anwohner hatten die Polizei über explosionsartige Geräusche informiert. Die Scheiben einer Bank wurden durch herumfliegende Teile des Automaten beschädigt. Die Explosionswirkung sei sehr hoch gewesen, teilte die Polizei mit. Nicht nur die Teile des Automaten lagen herum. Die Polizei sammelte später auch die verstreuten Zigarettenschachteln auf. Inwieweit die Sprengungen mit einer Automatensprengung in Lilienthal (Landkreis Osterholz) in Verbindung stehen, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer (04202 9960) zu melden.

VIDEO: Achim: Unbekannte sprengen vier Zigarettenautomaten (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.12.2021 | 13:30 Uhr