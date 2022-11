Stand: 21.11.2022 17:43 Uhr Vier Verletzte nach Unfall in Wirdum

Im Landkreis Aurich sind vier Menschen bei einem Autounfall in Wirdum teils schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet am Montag ein Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 30 Jahre alte Fahrer des von der Spur abgekommenen Wagens wurde demnach schwer verletzt. Die drei Insassen des entgegengekommenen Wagens wurden laut Polizei leicht verletzt.

