Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Edewecht

Bei einem Verkehrsunfall in Edewecht (Landkreis Ammerland) sind am Montagmittag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei wollte ein 42-jähriger Autofahrer auf dem Scharreler Damm ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. In genau diesem Moment bog ein 50-jähriger Familienvater mit seinem Wagen in die Straße ein. Beide Autos stießen daraufhin frontal zusammen. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt, der 50-Jährige und seine beiden sieben und 14 Jahre alten Kindern kamen mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2022