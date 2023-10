Stand: 22.10.2023 13:56 Uhr Vier Verletzte bei Autounfall im Landkreis Rotenburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 in Basdahl (Landkreis Rotenburg) sind am Samstag vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei am späten Abend ein 43-Jähriger mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte mit einem Baum. Die 36-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der 43-Jährige sowie zwei Kleinkinder im Alter von einem und zwei Jahren wurden ebenfalls verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

