Stand: 14.10.2020 12:04 Uhr Vier Verdächtige nach Einbruch in Gartencenter festgenommen

Nach dem Einbruch in ein Gartencenter in Groß Mackenstedt (Landkreis Diepholz) hat die Polizei vier Tatverdächtige in Dortmund festgenommen. Laut einem Sprecher waren die Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in das Geschäft eingedrungen. Dort hatten sie Zubehör für Gartengeräte im Wert von rund 8.000 Euro entwendet, darunter Akkus, Ladegeräte und Sägeketten. Die mutmaßlichen Täter wurden bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Gegen alle vier wurde Haftbefehl beantragt.

