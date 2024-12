Stand: 20.12.2024 14:20 Uhr Vier Schwerverletzte bei Unfällen auf A27 bei Cuxhaven

Bei zwei Unfällen auf der A27 nahe Cuxhaven sind vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war am Mittwochnachmittag eine 46-jährige Frau mit ihrem Wagen zwischen Bremerhaven und Debstedt mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Das Auto der Frau rammte die Seitenschutzplanke und blieb auf dem Dach liegen. Sie wurde schwer verletzt. Der zweite Wagen stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Dabei wurden der 89 Jahre alte Fahrer und seine 83-jährige Ehefrau ebenfalls schwer verletzt. Die Autobahn in Richtung Cuxhaven musste gesperrt werden. Wenig später kam ein 82-jähriger Mann zwischen Altenwalde und Nordholz mit seinem Auto in einer Baustelle von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Fahrer befreien, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn wurde in Richtung Bremen zeitweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. In beiden Fällen ist die Unfallursache unklar. Die Polizei ermittelt.

