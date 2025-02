Stand: 03.02.2025 09:56 Uhr Vier Betrunkene stehlen Taxi und bauen mehrere Unfälle

Eine vierköpfige Gruppe hat am Wochenende einen Taxifahrer angegriffen, sein Taxi gestohlen und es dann zu Schrott gefahren. Laut Polizei hatte der Fahrer die drei Frauen und einen Mann - allesamt betrunken - in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Oldenburg nach Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) gefahren. Dort sei ein Streit ausgebrochen, so die Polizei. Der männliche Fahrgast sei handgreiflich geworden, daraufhin sei der Taxifahrer leicht verletzt geflüchtet und habe die Polizei gerufen. In der Zwischenzeit fuhren die vier Betrunkenen mit dem Taxi davon. Auf ihrer Fahrt rammte die Gruppe dann ein anderes Auto, eine Laterne und ein Straßenschild: Totalschaden. Einen Ersthelfer und einen Polizisten habe der betrunkene Mann dann auch noch angegriffen, hieß es. Laut Polizei wollte sich bislang keiner der vier äußern. Gegen sie wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg