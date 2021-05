Viele Urlauber strömen zu Pfingsten auf die Inseln Stand: 22.05.2021 16:14 Uhr Trotz des durchwachsenen Wetters sind zum Start des Pfingstwochenendes zahlreiche Touristen auf die Ostfriesischen Inseln gereist. An den Anlegern bildeten sich zum Teil längere Schlangen.

Viele Gäste seien schon am Freitag gekommen, und auch am Sonnabend habe der Anreiseverkehr angehalten, sagte eine Sprecherin der AG Ems. Das Unternehmen habe zusätzliche Schiffe für Fahrten auf die Insel Borkum angeboten. Vor allem Touristen aus Nordrhein-Westfalen zieht es nach Angaben der Sprecherin auf die Inseln, seitdem das Beherbergungsverbot für Gäste aus anderen Bundesländern aufgehoben wurde.

Videos 1 Min Beherbergungsverbot für auswärtige Touristen gekippt Zu Pfingsten kann die Tourismusbranche, die gegen die Beschränkung protestiert hatte, auf zusätzliche Gäste hoffen. (18.05.2021) 1 Min

Längere Warteschlangen an den Fähren

Im Fährhafen von Bensersiel bildete sich am Sonnabend ebenfalls eine lange Warteschlage vor der Überfahrt zur Insel Langeoog. Hier wurden zwei zusätzliche Schiffe eingesetzt. "So voll wie an diesem Wochenende war es in diesem Jahr bislang noch nicht", sagte Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) gegenüber dem NDR in Niedersachsen. "Die Insel ist aber dennoch bei weitem nicht so ausgelastet wie zu Pfingsten vor der Corona-Pandemie." Aufgrund des mäßigen Wetters würden zudem weniger Tagesausflügler anreisen. Einen vollen Anleger gab es aber trotz Regens auch in Harlesiel, wo etliche Pfingsturlauber die Fähre nach Wangerooge nahmen.

