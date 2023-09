Viele Straftaten auf dem Oldenburger Stadtfest Stand: 04.09.2023 06:52 Uhr Hunderttausende Menschen haben am Wochenende das Stadtfest in Oldenburg besucht. Zwar feierten die meisten friedlich und ausgelassen, dennoch verzeichnete die Polizei zahlreiche Straftaten.

Vor allem Körperverletzungen seien festgestellt worden, heißt es von den Beamtinnen und Beamten. Unter anderem gerieten in der Nacht zum Sonntag am Theaterwall mehrere Personen in Streit. Dabei wurde eine 52-jährige Frau auf die Straße gestoßen und von einem Auto erfasst. Sie wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, so ein Polizeisprecher. Gegen zwei Tatverdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet.

21 Straftaten am letzten Stadtfest-Tag

Am letzten Tag des Oldenburger Stadtfestes erfassten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 21 Straftaten, darunter elf Körperverletzungsdelikte, fünf Diebstähle und zwei Fälle von sexueller Belästigung. Bereits am Freitag waren bei einer Schlägerei vor und in einem Imbiss mindestens zehn Menschen mit Tischen und Stühlen aufeinander losgegangen. Sechs von ihnen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden, zwei kamen laut Polizei ins Krankenhaus. Auch in diesem Fall seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es.

