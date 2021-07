Stand: 10.07.2021 11:28 Uhr Viele Infizierte: Niederlande verschärfen Corona-Regeln

In Niedersachsens Nachbarland, den Niederlanden, hat die Regierung die Corona-Regeln wieder verschärft. Laut Ministerpräsident Mark Rutte müssen unter anderem Nachtclubs und Diskotheken ab diesem Wochenende erneut schließen. Außerdem dürfen Restaurants nur noch bis Mitternacht öffnen. Grund ist ein rasanter Anstieg der Corona-Fallzahlen in den Niederlanden. Am Freitag meldeten die Behörden 7.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden.

