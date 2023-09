Stand: 03.09.2023 13:43 Uhr Viel zu schnell durch Aurich: Illegales Autorennen gestoppt

Die Polizei hat am späten Samstagabend nach eigenen Angaben ein illegales Autorennen in Aurich beendet. Die beiden beteiligten Autos waren einer zivilen Polizeistreife aufgefallen: Beide seien auf der Emder Straße stadtauswärts bei erlaubtem Tempo 70 mit deutlich mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, so die Polizei. Sie hätten außerdem mehrere Fahrzeuge überholt. In Moordorf wurden sie den Angaben zufolge von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Dem 21-jährigen Fahrer und der 19-jährige Fahrerin seien noch vor Ort die Führerscheine abgenommen worden, hieß es. Außerdem habe die Polizei Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

