Video: Wolf bricht in zugefrorene Harle ein - und rettet sich Stand: 20.12.2022 17:09 Uhr War es wirklich ein Wolf, der am vergangenen Wochenende in die zugefrorene Harle bei Harlesiel (Stadt Wittmund) eingebrochen ist? Mehrere vom NDR befragte Fachleute sind sich so gut wie sicher.

Zu 100 Prozent klären lässt sich die Frage anhand /nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/wolf4704_v-contentxl.jpgwackeliger Handyaufnahmen, die aus vielen Metern Entfernung entstanden sind, zwar nicht - aber Wolfsberater Jürgen Liebter ist sich recht sicher: "Ich gehe davon aus, dass das ein Wolf ist", sagt er im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Hansjörg Heeren vom Friesischen Verband für Naturschutz sieht das ähnlich. Aussehen und Verhalten deuteten auf einen Wolf hin, bestätigt er.

Ein Wolf in Harlesiel - oder doch ein Hund?

Könnte es nicht auch ein wolfsähnlicher Hund gewesen sein, den die Familie dort an der Harle nahe der Wohnhäuser gefilmt hat? Das schließt Heeren, der als Tierarzt in seiner Praxis bereits solche Hunde behandelt hat, aus. Beeindruckend ist in jedem Fall, mit welcher Kraft sich das Tier aus seiner Situation befreit und - als es wieder sicheren Boden unter den Pfoten hat - davon läuft.

