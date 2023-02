Stand: 28.02.2023 15:58 Uhr Victorbur: Gyros ruft Feuerwehr auf den Plan

In einer Seniorenresidenz in Victorbur im Landkreis Aurich ist am Dienstagmorgen der Brandmelder ausgelöst worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde in der Küche der Residenz Gyros zu scharf angebraten. In der Einrichtung hatte es nicht gebrannt. Auch verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland war automatisch alarmiert worden. Daraufhin rückten Feuerwehrleute mit ihren beiden Einsatzfahrzeugen innerhalb weniger Minuten an. Ihren Einsatz konnten sie schnell beenden.

