Stand: 04.03.2023 10:11 Uhr Verwüstete Turnhalle im Ammerland: Schüler gestehen die Tat

Vier Jugendliche sollen für die Verwüstung einer Mehrzweckhalle in Friedrichsfehn (Landkreis Ammerland) Ende Februar verantwortlich sein. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die vier Schüler haben demnach ihre Beteiligung bei Befragungen zugegeben. Demnach hatten sie die Halle am Freitagnachmittag vor der Tat im Rahmen einer Sportveranstaltung besucht. Einer der Schüler habe dabei eine Fluchttür geöffnet und nicht richtig geschlossen. Am späten Abend kehrte die Gruppe zurück. Zunächst habe man die Sportgeräte benutzt, dann wurden Dinge beschädigt: Scheiben eingeschlagen, Türen aufgebrochen, Sanitäranlagen zerstört und Feuerlöscher ausgeleert. Zur Höhe des Gesamtschadens machte die Polizei keine Angaben.

