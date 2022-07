Stand: 14.07.2022 08:06 Uhr Verteidigungsministerin besucht Oldenburg und Nordholz

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht heute das Verpflegungsamt der Bundeswehr in Oldenburg. Dort will sie sich über die weltweite Verpflegungslogistik, das Speisenangebot für die Bundeswehr und die Unterstützung für die Ukraine informieren. Gegen Mittag wird sie beim Marinefliegerkommando in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) erwartet, dem die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr unterstehen. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung großer Seeräume sowie die Seekriegsführung aus der Luft gegen Ziele über und unter Wasser, der Such- und Rettungsdienst SAR (Search and Rescue) sowie der Transport von Personal und Material.

Weitere Informationen Bundeswehr: Lambrecht bestätigt Gespräche über Standort Oerbke Die Überlegungen seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte die Ministerin bei einem Truppenbesuch in Munster. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.07.2022 | 08:30 Uhr