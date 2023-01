Stand: 24.01.2023 19:46 Uhr Versuchter Totschlag in Cuxhaven? Vater und Sohn festgenommen

Die Polizei in Cuxhaven hat einen 50-Jährigen und seinen 29-jährigen Sohn wegen versuchten Totschlags festgenommen. Sie sollen am Montag in Cuxhaven versucht haben, zwei Männer zu töten. Rettungskräfte brachten die 27- und 28-Jährigen in Krankenhäuser, wo sie notoperiert wurden. Lebensgefahr bestehe nicht, erklärte die Polizei. Die Beamten konnten ein Messer und einen Baseballschläger sicherstellen. Für den 50-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Stade einen Haftbefehl beantragt. Bei den zwei Verletzten soll es sich laut Polizei um Bekannte der getrenntlebenden Ehefrau des 29-Jährigen handeln. Vor der Tat soll es einen Streit gegeben haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2023 | 06:30 Uhr