Stand: 02.10.2024 09:44 Uhr Versuchter Totschlag in Oldenburg: Polizei sucht drei Männer

Unbekannte haben in Oldenburg versucht, einen 18-Jährigen zu töten. Passiert ist die Tat gestern am frühen Montagabend am Oldenburger Hauptbahnhof. Laut Polizei waren drei Männer an der Tat beteiligt. Sie hätten den 18-Jährigen geschlagen und mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Stiche seien potenziell lebensgefährlich gewesen. Inzwischen bestehe aber keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei mit. Der 18-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war nach ersten Ermittlungen am frühen Montagabend am Bussteig von den Männern angesprochen worden. Es habe sich ein Streit entwickelt, der schließlich eskaliert sei. Hintergrund der Tat könnte nach Angaben der Polizei ein Streit vom Vortag unter den Beteiligten gewesen sein. Die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Sie sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15.

