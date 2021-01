Stand: 17.01.2021 10:32 Uhr Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei löst illegale Party auf

Sechs Menschen haben am Samstagabend zusammen in einer Wohnung in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) eine Party gefeiert - und mit ihrer Zusammenkunft gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Durch laute Musik hatten die Feiernden Nachbarn auf sich aufmerksam gemacht, die die Polizei riefen. "In alkoholisierter Feierlaune", wie es in einer Meldung der Polizei heißt, trafen die Beamten die vier Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren an. Außer dem Gastgeber habe niemand dort gewohnt. Auch habe keiner der Beteiligten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen oder den Mindestabstand eingehalten. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die sechs Personen ein. Einen Partygast, der falsche Personalien angegeben hatte, erwartet ein zusätzliches Verfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2021 | 11:00 Uhr