Stand: 26.10.2020 11:22 Uhr Verstöße gegen Corona-Auflagen in mehreren Landkreisen

Polizisten und Landkreis-Mitarbeiter haben in den Landkreisen Diepholz, Vechta und Cloppenburg erneut zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. So wurde in der Diepholzer Gemeinde Rehden eine Gaststätte mit Bar geschlossen, weil die Betreiber massiv gegen zahlreiche Regeln verstoßen haben sollen. In der Cloppenburger Innenstadt ermahnten die Beamten Passanten ohne Maske oder bei zu geringem Mindestabstand. In Damme unterbrachen sie einen Gottesdienst mit 50 Teilnehmern. In den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Diepholz liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz teils deutlich über dem Warnwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner.

