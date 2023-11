Stand: 07.11.2023 07:25 Uhr Verspätete EWE-Abrechnungen: Kunden erhalten Entschädigung

Der Energieversorger EWE hat begonnen, Kunden für verspätete Jahresabrechnungen zu entschädigen. Zugleich entschuldigt sich das Unternehmen bei seinen Kunden. Das Geld bekommt laut Unternehmen, wer ein Guthaben von mehr als 100 Euro hat und mehr als sechs Wochen auf die Abrechnung warten musste. Es sollen mehr als 100.000 Kunden betroffen sein. Die Höhe soll sich nach dem Guthaben und der Wartezeit richten. Nach NDR Informationen geht es meist um fünf bis 15 Euro. In den sozialen Medien wie Facebook zeigen sich viele Kunden irritiert und teilweise belustigt wegen der vergleichsweise geringen Summen. Die Verbraucherzentrale will klagen und erreichen, dass EWE schriftlich zusichert, den Jahresverbrauch in Zukunft pünktlich abzurechnen. Der Versorger lehnt das bislang ab, weil noch unklar sei, wie es mit Strom und Gas weitergeht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.11.2023 | 08:30 Uhr