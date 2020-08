Stand: 20.08.2020 16:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Versorgungszentren: Zuschlag für Nordenham

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) soll eines von landesweit drei Regionalen Versorgungszentren (RVZ) entstehen. Regionalministerin Birgit Honé (SPD) übergab am Donnerstag den Förderbescheid an den stellvertretenden Landrat Dieter Kohlmann (CDU). Im Juli war bereits Nordholz (Landkreis Cuxhaven) als erster Standort des Modellprojektes präsentiert worden. Ein drittes RVZ soll im Landkreis Göttingen entstehen, ein genauer Ort steht allerdings noch nicht fest. Ende 2021 sollen die Zentren den regulären Betrieb aufnehmen. Das Land stellt für das Projekt insgesamt 3,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Modell gegen Landarztmangel

Mit den RVZ will das Land ein Modell gegen einen Mangel an Landärzten erproben. Die drei Regionen wurden aus diesem Grund ausgewählt - dort wird in nächster Zeit am ehesten eine Unterversorgung mit Hausärzten erwartet. In den Zentren sollen Ärztinnen und Ärzte arbeiten, die bei der Kommune angestellt sind. Ihnen sollen flexible Arbeitszeiten ermöglicht werden - sie müssen also keine 24/7-Erreichbarkeit haben, die ein Leben als Landarzt oft unattraktiv macht. Darüber hinaus sollen bei dem Modell weitere Dienstleistungen und Angebote in dem Gebäude gebündelt werden. Dies können Tagespflegeeinrichtungen, Physiotherapie- und Hebammenpraxen sowie Bürgerbüros und Sanitätshäuser sein.

Kürzere Wege und bessere Vernetzung erhofft

Das Ministerium für Regionale Entwicklung verspricht sich von den RVZ laut Konzeptpapier zwei Vorteile: Zum einen sollen lange Wege für Patienten vermieden werden. Zum anderen hoffen sie auf eine gute Vernetzung der Dienstleister untereinander.

