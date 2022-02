Stand: 10.02.2022 07:51 Uhr Versorger kooperieren: GEW gibt OOWV Wasser-Kapazitäten ab

Der Wilhelmshavener Wasserversorger GEW und der Oldenburgisch Ostfriesische Wasserverband (OOWV) kooperieren künftig bei der Wasserversorgung. Jährlich sollen bis zu 1,5 Millionen Kubikmeter vom GEW-Wasserwerk Klein-Horsten an den OOWV geliefert werden. Dafür wurde im vergangenen Jahr bereits eine drei Kilometer lange Wasserleitung vom Wasserwerk zum Netzanschluss in der Nähe von Friedeburg gebaut. Pro Stunde fließen 100 Kubikmeter durch diese neue Leitung. Der OOWV braucht dieses Wasser, um den gestiegenen Bedarf von Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten zu decken. Vor allem mit Blick auf trockene Jahre wie zuletzt 2018 und 2019. Jedes Wasserwerk hat genehmigte Mengen, die es entnehmen darf, und in Klein-Horsten waren noch Kapazitäten frei, die jetzt an den OOWV gehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.02.2022 | 08:30 Uhr