Stand: 01.04.2024 12:13 Uhr Verpuffung beim Osterfeuer - Mann zieht sich Verbrennungen zu

Beim Anzünden eines Osterfeuers im Molbergener Ortsteil Resthausen (Landkreis Cloppenburg) ist ein 56 Jahre alter Mann durch eine Verpuffung verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zog er sich am Sonntag Verbrennungen im Gesicht und an den Händen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, war zunächst unklar.

