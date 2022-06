Stand: 28.06.2022 06:54 Uhr Vermisstes Mädchen aus Stemmen ist wieder da

Das seit Sonntag vermisste zwölfjährige Mädchen aus Stemmen im Landkreis Rotenburg ist wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten intensive Ermittlungen die Rotenburger Beamten nach Nordrhein-Westfalen geführt. Dort ist das Kind am Montagabend durch die örtliche Polizei in die Hände einer Inobhutnahmestelle gegeben worden und später von ihren Eltern abgeholt worden. Dem Mädchen gehe es soweit gut. Näheres zu ihrem Auffinden wollte die Polizei zum Schutz ihrer Persönlichkeit nicht mitteilen. Das Mädchen war am Sonntag zu einem Fußballspiel in der Nachbarschaft aufgebrochen. Später hatte sie per WhatsApp mitgeteilt, dass sie wieder nach Hause zurückkehren wolle. Dort war sie aber nicht angekommen. Stattdessen wurde am Bahnhof ihr unverschlossenes Fahrrad gefunden. Die Polizei fahndete daraufhin öffentlich nach dem Mädchen.

